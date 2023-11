Haos în Israel. Au fost lansate rachete antitanc peste granița cu Libanul Haos total in Israel. Conform CNN, armata israeliana a anuntat ca mai multi civili din nordul Israelului au fost raniti dupa ce duminica au fost lansate rachete antitanc de peste granita cu Libanul. „Cu putin timp in urma, teroristii au lansat rachete antitanc spre zona Dovev din nordul Israelului. Mai multi civili au fost raniti in urma acestor lansari. Artileria IDF loveste locul de unde au fost lansate”, au declarat Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) intr-un comunicat postat online duminica. Potrivit The Times of Israel, miscarea Hezbollah din Liban a revendicat atacul. Gruparea sustine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

