Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un milion de francezi, din care peste 500.000 doar in Paris, au protestat luni, 1 mai, intr-o noua zi de proteste dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor din aceasta țara. Protestele au devenit violente la Paris și Nantes. Un polițist a fost…

- Este o noua zi de proteste si greve la nivel national in Franta din cauza reformei controversate a pensiilor, iar primele incidente au izbucnit deja la Paris, in cursul dupa-amiezii, in special in jurul restaurantului La Rotonde, unde Emmanuel Macron a sarbatorit prima dintre victoriile sale prezidentiale,…

- „Mii de oameni au venit pur si simplu pentru a face razboi”, a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron in legatura cu ciocnirile extrem de violente dintre militanti si fortele de ordine care au avut loc sambata in timpul unei manifestatii impotriva rezervelor de apa agricole in vestul Frantei,…

- Peste un milion de francezi au raspuns marți din nou la apelurile lansate de principalele sindicate la acțiuni contra reformei pensiilor dorita de guvern și Emmanuel Macron. Reportaje transmise in direct de posturile franceze de televiziune arata chiar o creștere in amploare și violența a protestatarilor,…

- Zeci de persoane au fost retinute, marti seara, in mai multe orase din Franta, dupa noi confruntari intre protestatari si fortele de ordine, in timp ce presedintele Emmanuel Macron afirma ca manifestantii nu au legitimitate.

- O investigație care a implicat mai multe publicații internaționale a scos la iveala o grupare israeliana specializata in hacking, sabotaj și manipulare in masa pe rețelele de socializare. Reporteri sub acoperire au inregistrat marturisiri potrivit carora aceasta a manipulat 33 de campanii prezidențiale,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski susține un discurs in Parlamentul European (PE) și va participa in calitate de invitat la reuniunea extraordinara a Consiliului European (CE) care se desfașoara 9-10 februarie, la Bruxelles. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele…

- Premierul francez Elisabeth Borne s-a oferit sa modifice unele prevederi din proiectul privind sistemul de pensii pentru a permite unor persoane sa se pensioneze mai devreme. Astfel, premierul incearca sa obțina sprijinul unor parlamentari, potrivit Reuters. Guvernul președintelui Emmanuel Macron…