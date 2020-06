Stiri pe aceeasi tema

- Cehul Dusan Uhrin Jr. a stat pe banca celor de la Gaz Metan in meciul cu Astra, incheiat 0-0, deși sosise in țara de nici 24 de ore. Intr-o situație similara se afla și spaniolul Ruben Albes, noul antrenor al lui Hermannstadt. Hermannstadt poate avea antrenorul pe banca la meciul urmator, luni, de…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a afirmat intr-o sedinta a partidului ca a ramas cu „un gust amar” dupa ultima intalnire cu reprezentantii USR-PLUS, potrivit Digi24. Acesta ar mai fi precizat ca PNL ar putea incheia o alianta doar cu PMP, fara USR-PLUS, in ce privesc primariile de sector ale Capitalei.

- Presedintele Ligii spaniole de fotbal (La Liga), Javier Tebas, a avertizat joi cu privire la consecintele incalcarii de catre jucatori a regulilor impuse in contextul combaterii pandemiei de coronavirus, dupa ce mai multi fotbalisti au fost surprinsi ignorand masurile decise de autoritati, scrie…

- Bogdan Argeș Vintila, antrenorul celor de la FCSB, a primit o veste buna, dupa ce doi dintre straini din lot au reveni la echipa. Fundașul central sarb Bogdan Planic (28 de ani) și fundașul stanga grec Aristidis Soiledis (29 de ani) au reveni la antrenamentele echipei roș-albastre. Cei doi se afla din…

- Barcelona il dorește pe fundașul dreapta Sergino Dest (19 ani) de la Ajax, care ar urma sa il inlocuiasca in formula standard a echipei pe portughezul Nelson Semedo (26). Barcelona il vede pe fundașul cu dubla cetațenie (olandeza și americana) drept un fotbalist de mare viitor, cu un talent uriaș. ...

- Cluburile din Liga 1 nu renunța la moda schimbarilor de tehnicieni nici intr-o perioada in care campionatul e suspendat de doua luni din cauza pandemiei cu coronavirus. Dupa ce Universitatea Craiova a fost nevoita sa-i gaseasca un inlocuitor lui Corneliu Papura, care a demisionat duminica trecuta,…

- Fundașul sarb Bogdan Planic (28 de ani) se afla intr-o situație complicata la FCSB. Impresarul lui spune ca acesta va fi liber de contract la vara, in timp ce Gigi Becali e de parere ca acesta mai are un an din ințelegerea cu echipa roș-albastra. ...

- Fundasul belgian Zinho Vanheusden, imprumutat de Inter Milano la Standard Liege, este intr-o situatie incerta dupa ce clubul din Jupiler Pro League l-a concediat in contextul crizei financiare determinate de pandemia de coronavirus.Potrivit presei italiene, Vanheusden ar fi refuzat sa-i fie…