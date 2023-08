Haois, dureros, dar real! ”Puțini știu că România a dat ultimii opt campioni mondiali la Solitaire” Pe internet circula mai multe memeuri legate de protestele lucratorilor de la Finanțe. Internetul a raspuns pe masura la protestele lucratorilor de la Finanțe. Pentru ca imaginea acestora in public nu este una extraordinara din cauza deselor gafe pe care le fac pe seama contribuabililor, nu e de mirare ca sunt ținta glumelor de tot felul. Practic, onlineul a creat campioni la statul degeaba. Și care sunt platiți de catre noi toți. The post Haois, dureros, dar real! ”Puțini știu ca Romania a dat ultimii opt campioni mondiali la Solitaire” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

