„Hank the tank”, spaima oamenilor din California

Este vorba despre un urs mare și negru, care a devenit mai curand spaima oamenilor din South Lake Tahoe, care incearca sa-l prinda și sa-l duca departe de comunitate. Oamenii spun ca mamiferul negru și gras, de peste 220 de kilograme, de unde și numele de „Hank the tank”, intra de luni de zile in casele și curțile lor fara nicio reținere. Hank a descoperit orașul South Lake Tahoe in iulie 2021 și de atunci a intrat in cel puțin 28 de case și probabil in mult mai multe curți. Evident, el cauta de mancare, iar pentru a ajunge la ea nu se da in laturi de la nimic, astfel ca pagubele lasate in urma…