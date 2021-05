Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, desi a invins echipa Muntenegrului cu scorul de 28-25 (15-15), duminica, in turneul preolimpic de la Podgorica, informeaza AGERPRES. Tricolorele nu au reusit sa se ridice la nivelul mizei jocului…

- Naționala de handbal a Romaniei a fost invinsa categoric de Norvegia, scor 24-29, intr-un meci contand pentru turneul preolimpic gazduit de Podgorica. Nordicele cred ca sunt victima unei conspirații pe axa Romania - Muntenegru. Romania - Norvegia, totul AICI Infruntarea decisiva a naționalei noastre…

- Romania și Muntenegru se intalnesc duminica, de la ora 17:00, in meciul decisiv al Turneului Preolimpic de la Podgorica. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Prima TV. ...

- Nationala feminina de handbal a facut o prima repriza eroica la Podgorica, in confruntarea cu campioana europeana en-titre. Din pacate, in partea secunda, dupa ce Neagu a fost luata om la om, tricolorele s-au prabusit. Calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo se decide, duminica, in meciul cu Muntenegru.…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei participa, la finele acestei saptamani, la turneul preolimpic de la Podgorica, din Muntenegru. Selecționata tricolora va intalni, sambata, de la ora 20.30, formația Norvegiei, campioana europeana en-titre, iar duminica va juca, de la ora 17.00, contra Muntenegrului.…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa duminica, la Bucuresti, de reprezentativa Kosovo, scor 30-25 (16-12), in etapa a 4-a din grupa 8 preliminara a Campionatului European din 2022. In primele meciuri, tricolorii au obtinut rezultatele: 30-33 cu Suedia, 36-27 cu Muntenegru…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei va disputa miercuri și sambata partidele cu Kosovo, in cadrul preliminariilor pentru Campionatul European din 2022. Cele doua partide cu Kosovo nu ar trebui sa ne sperie, ținand cont de clasarea echipei pe poziția a doua in grupa, dupa victoria clara in fața…