- Sambata, la debutul acasa in campionat, CSM Bacau primește vizita campioanei Dinamo București, intr-un meci care va incepe la ora 12.00. Accesul publicului in Sala Sporturilor este gratuit, dar se va face in baza protocolului medical anti-Covid Dupa Steaua, Dinamo. La mai puțin de o saptamana dupa infrangerea…

- Steaua București- CSM Bacau 35-29 (16-13) Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau a inceput cu o infrangere ediția 2021-2022 a Ligii Zimbrilor. Duminica, in etapa de debut a campionatului, „CSMeii” au cedat cu 35-29 (16-13) partida susținuta pe terenul Stelei București. Cu probleme de efectiv…

- Revenita de la Baia Mare, unde s-a impus in turneul la care au mai participat gazdele de la Minaur, Potaissa Turda și Poli Timișoara, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau iși va continua seria jocurilor de verificare. De data aceasta, pe teren propriu, in Sala Sporturilor. Clubul bacauan a…

- Cu doua victorii, 26-25 contra gazdelor de la Minaur și 34-25 impotriva Politehnicii Timișoara și un egal, 29-29, in compania vicecampioanei Potaissa Turda, „CSMeii” lui Sandu Iacob și-au adjudecat competiția derulata weekend-ul trecut, in sala Polivalenta „Lascar Pana” In ciuda problemelor financiare…

- La o saptamana de la reluarea pregatirilor, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau așteapta OK-ul financiar pentru parafarea primelor transferuri: cele ale lui Florin Dospinescu, Georgel Costea și Teimuraz Orjonikidze. „Suntem in tratative avansate cu acești jucatori și speram ca, odata cu deblocarea…

- Miercuri seara, la Sala Sportuilor, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau și-a reluat pregatirile sub comanda antrenorului Sandu Iacob. Fața de lotul care, in sezonul trecut, s-a salvat de la retrogradare la „baraj” și a ajuns in Final Four-ul Cupei Romaniei, „CSMeii” nu mai conteaza pe Tirzioru,…

- Echipa de handbal masculin a castigat, duminica seara, Liga Campionilor, dupa ce a invins in finala competitiei formatia Aalborg Handball, scor 36-23 (16-11), la Turneul F4 de la Koln. Antrenorul FC Barcelona, Xavi Pascual, trece la Dinamo Bucuresti din viitorul sezon.

- Clasata pe locul 4 la turneul final de la Reșița, CSȘ Bacau va miza pe actualul lot și in sezonul viitor al junioarelor 3. Cu precizarea ca o buna parte dintre acestea vor evolua, de maine, la turneul final al junioarelor 2 de la Satu Mare Ramane regretul ca nu s-a cucerit o medalie. Dar […] Articolul…