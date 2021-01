Stiri pe aceeasi tema

- A fost reeditarea finalei Campionatului Mondial din 2017. Și atunci s-a impus tot Franța. Slovenia a marcat 51 de goluri cu Coreea de Sud! O adevarata finala de Campionat Mondial a avut loc joi seara, in prima etapa a Mondialului masculin din Egipt. Franța, de 6 ori campioana mondiala, a invins Norvegia,…

- Nationala de handbal masculin a Egiptului a invins miercuri, la Cairo, in grupa G, reprezentativa Chile, scor 35-29 (18-11), in primul meci al Campionatului Mondial, potrivit news.ro. Competitia va continua joi, cu partide in grupele E, F, G si H, iar vineri incep si disputele in grupele A,…

- Echipele Cehiei si Statelor Unite nu vor participa la Campionatul Mondial de handbal masculin din Egipt, care debuteaza miercuri, din cauza unor focare de coronavirus, iar de acest lucru vor profita Macedonia de Nord si Elvetia, care le vor inlocui, transmite AFP. Macedonia de Nord, care va infrunta…

- SUA este a doua echipa care se retrage de la Campionatul Mondial de handbal masculin din Egipt, dupa Cehia, tot din cauza numeroaselor cazuri de infectare cu noul coronavirus din lot, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro. SUA a fost inlocuita de Elvetia, locul 16 la ultima editie a Campionatului…

- ​Muntenegru și Danemarca au obținut victorii în partidele disputate, duminica, împotriva Suediei, respectiv Spaniei la Campionatul European de handbal feminin, în grupa principala I. România va juca luni, cu Ungaria.Rezultatele înregistrate duminica:Muntenegru…

- Selectionata Frantei, detinatoarea titlului continental, a invins reprezentativa Muntenegrului cu scorul de 24-23 (11-12), vineri, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2020, care are loc in Danemarca. Muntenegru, viitoarea adversara a Romaniei…

- Egalul obținut de naționala Romaniei in Irlanda de Nord ne va plasa in urna a doua la tragerile la sorți pentru Campionatul Mondial din Quatar. Astfel, Romania va avea, cel puțin teoretic, o misiune mai ușoara in tentativa de a se califica la un Campionat Mondial dupa 24 de ani. Citește și:…

- ​Selectionerul Irlandei de Nord, Ian Baraclough, nu poate conta pe capitanul Steven Davis, Kyle Lafferty, Niall McGinn si Jordan Thompson la meciul cu România, din Liga Natiunilor, informeaza BBC.Davis si Lafferty absenteaza din lot din motive personale, în timp ce McGinn si Thompson…