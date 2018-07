Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal masculin tineret a Romaniei a fost invinsa miercuri de reprezentativa Israelului, cu scorul de 30-22 (17-13), in al doilea meci din grupa intermediara 1 la Campionatul European din Slovenia. Tricolorii vor juca pentru clasarea finala pe locurile 13-16, scrie news.ro.In…

- Echipa naționala U-20 de handbal a Romaniei a pierdut, scor 40-31, partida din ultima etapa a primei faze a grupelor, contra Suediei, ratand astfel calificarea intre primele 8 echipe ale... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Orasul sloven Celje gazduiește in aceste zile Campionatul European de tineret la handbal masculin, selectionata Romaniei fiind repartizata in Grupa A a turneului final, alaturi de Germania, Islanda si Suedia. Din lotul de jucatori convocat de selecționerul Sandu Iacob face parte si Eduard Duman, ...

- Nationala de handbal tineret U20 a obtinut o victorie imensa la Campionatul European, 29-19 in fata Islandei, in meciul de deschidere al Grupei A. Iar dupa prima zi ocupa locul 1, intr-o grupa din care mai fac parte Germania si Suedia.

- Romania a dat lovitura chiar de la primul meci la Campionatul Mondial de tineret care se desfasoara in Slovenia. Baietii lui Sandu Iacob au invins Islanda cu 29-19 intr-un meci din Grupa A, informeaza Mediafax.Nationala de tineret s-a exprimat cu mult curaj in fata unei echipe care nu a ratat…

- Nationala masculina de tineret (sub 20 de ani) va participa in perioada 19-29 iulie la Campionatul European din Slovenia, fiind repartizata intr-o grupa cu Germania, Islanda si Suedia. Echipa pregatita de Sandu Iacob si Bogdan Voica se regaseste in aceste zile in cantonament la...

- Croația și Argentina sunt echipele care s-au calificat din Grupa D in urma rezultatelor inregistrate in ultima etapa din faza grupelor. Deși calificați in optimi inca dinaintea duelului cu Islanda, Croația și-a aratat clasa și a caștigat duelul cu insularii, scor 2-1 (0-0), terminand grupa pe primul…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de formatia Macedoniei cu scorul de 32-24 (15-10), duminica, la Skopje, in prima mansa a barajului pentru Campionatul Mondial de handbal masculin din 2019. Doar primele cinci minute ale intalnirii au fost echilibrate, dupa care gazdele au preluat controlul jocului…