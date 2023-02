Stiri pe aceeasi tema

- SUCCES… Victorii pe linie pentru handbalistele junioare 3 de la LPS Vaslui. In etapa a 9-a a Campionatului Național de handbal feminin – J3, Seria 1, LPS Vaslui s-a impus fara emoții, scor 41-25 (20-12), in deplasare, cu OK Sport Onești. Fetele pregatite de Gabriel Chirila și Marian Gradinaru au dominat…

- CSU Targu Mureș incepe anul cu o victorie de 3 puncte in grupa „Elita" a Campionatului Național de junioare! „In jocul de duminica (15 decembrie, vs. CTF Mihai I București), am intalnit o echipa combativa, care frecvent ne-a pus in dificultate și ne-a aratat ca mai avem de muncit. Dar rezultatul ne…

- SCM Politehnica a incheiat anul cu un succes extrem de important, in deplasare la HC Buzau. Ieri seara a fost 29-27 pentru banateni, care vor ierna pe pozitia a 12-a, la egalitate cu Vaslui, locul 11. Dupa sase partide fara victorie, handbalistii alb-violeti au reusit sa obtina un succes vital in lupta…

- SCM Politehnica Timișoara a invins HC Buzau, in deplasare, intr-un meci din etapa a XV-a a Ligii Naționale. Alb-violeții au facut o repriza secunda excelenta și obțin al doilea succes extern al sezonului, dupa un meci echilibrat. Gazdele au inceput cu 3-0, dar Marjanovic și Sadoveac au adus rapid echipa…

- ACS Mausoleul Marașești va juca duminica, 4 decembrie, de la ora 18:00, in deplasare, cu Fortius Buzau 2014, etapa a 9-a a Campionatului Național de futsal, Liga a 2-a, seria 1. Va fi penultimul meci din sezonul regular al formației vrancene, care va incheia returul acasa, la 11 decembrie in compania…

- Sportivul de 28 de ani, de la Fearless Gym Constanta, l a invins pe Liviu Ionila 29 de ani , de la CS Aly Fights Kickboxing Craiova. Victorie pentru luptatorul constantean Madalin Craciunica in gala Colosseum Tournament 37, care s a desfasurat in Sala Sporturilor "Romeo Iamandildquo; din Buzau. La categoria…