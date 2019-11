Handbal feminin: SCM Râmnicu Vâlcea - Buducnost 20-21, în Liga Campionilor In cealalta partida din cadrul acestei etape se vor intalni, sambata, Brest si SG BBM Bietigheim. In primele meciuri din grupa C, campioana Romaniei a obtinut rezultatele: 34-27 cu SG BBM Bietigheim si 24-37 cu Brest si 19-23, in deplasare, cu Buducnost, astfel ca are doua puncte si ocupa locul 3. Brest este lider cu 6 puncte, urmata de Buducnost cu 6, iar SG BBM Bietigheim se afla pe ultimul loc, cu fara niciun punct. Primele trei clasate din fiecare grupa se califica in grupele principale, unde se va lupta pentru sferturile de finala si, ulterior, Turneul Final Four, programat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

