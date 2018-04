Antrenorul suedez Per Johansson s-a aratat multumit de prestatia echipei CSM Bucuresti in meciul tur cu Metz (34-21) din sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin si a afirmat ca echipa a fost aproape de potentialul ei maxim.



''Sunt extrem de multumit cu totul. Nu am fost la 100% dar am fost foarte aproape si fanii au creat in Sala Polivalenta o seara magica pentru noi. Am avut ceva probleme la inceputul meciului, cand Ana Gros a tras foarte bine la poarta, dar am facut faza de atac foarte bine in prima repriza. Important pentru noi era sa-i dam goluri Marinei Rajcic,…