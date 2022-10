Runda a patra a Diviziei A la handbal feminin programeaza sambata, de la ora 12.00, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” derby-ul bacauan al Seriei B, intre CSM și Știința. Deși la primul sau sezon in A, CSM Bacau are punctaj maxim, ocupand locul 3. Cu totul altfel stau lucrurile pentru Știința, aflata in postura nedorita […] Articolul Handbal feminin/ Divizia A: Derby bacauan apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .