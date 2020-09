Stiri pe aceeasi tema

- Turneul Final Four din Cupa Romaniei la handbal feminin se joaca in acest weekend la Sala Polivalenta din Bucuresti. CSM Bucuresti, SCM Ramnicu Valcea, Rapid Bucuresti si Gloria Buzau sunt cele patru echipe calificate.La ora 18.00 a inceput la Polivalenta in Bucuresti semifinala 2 din Cupa Romaniei…

- Campioana a trecut cu 30-23 de Rapid București și va juca pentru al treilea an consecutiv in ultimul act. A doua semifinala, CSM București-Gloria Buzau se joaca de la ora 18:00 SCM Rm. Valcea și Rapid s-au batut sambata dimineața, in Sala Polivalenta, din Capitala, pentru un loc in finala Cupei Romaniei.…

- Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea este prima finalista a Cupei Romaniei, dupa ce a invins sambata, la Sala Polivalenta, formatia Rapid Bucuresti, scor 30-23 (14-10).Partida s-a disputat fara spectatori, conform reglementarilor in vigoare. SCM Ramnicu Valcea nu a jucat meciul…

- CSM Bucuresti s-a calificat fara probleme in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a surclasat-o pe CSM Slatina cu 34-17 (18-11), joi, intr-un meci din sferturi desfasurat in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala. In primul meci oficial…

- Turneul final al Cupei Romaniei la handbal feminin a fost reprogramat pentru 3-4 septembrie. Competitia trebuia sa aiba loc la finalul acestei saptamani, potrivit news.ro.Anuntul a fost facut miercuri de formatia Rapid Bucuresti, calificata la Turneul final.Citește și: DIICOT a lucrat cu ofițerii…

- Federația Romana de Handbal a efectuat, miercuri, tragerea la sorți a semifinalelor Cupei Romaniei la handbal feminin, ediția 2019-2020. In urma extragerii, SCM Valcea și CSM București se pot intalni doar in finala competiției. Din sezonul 2019-2020 al Cupei Romaniei la handbal feminin au mai ramas…

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, va juca in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin cu SCM Gloria Buzau, daca va trece in sferturi de CSM Slatina, conform tragerii la sorti efectuata online miercuri la sediul FR de Handbal. In cealalta semifinala, CS Rapid Bucuresti va infrunta castigatoarea…

