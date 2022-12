Stiri pe aceeasi tema

Vicecampioana la handbal feminin CSM Bucuresti a anuntat, miercuri, ca jucatoarele Kaliadou Niakate si Laura Glauser au suferit interventii chirurgicale si vor fi indisponibile in urmatoarea perioada competitionala, anunța News.ro.

CSM Bucuresti a invins-o pe SCM Universitatea Craiova cu scorul de 35-25 (19-14), joi, in Sala Apollo din Capitala, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii Nationale de handbal feminin, anunța Agerpres.

Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa joi, in deplasare, de reprezentativa Austriei, scor 36-32 (18-11), in primul meci din grupa 4 preliminara a Campionatului European din 2024. A doua partida va avea loc duminica, la Bucuresti, cu Ucraina, anunța Agerpres.

Vicecampioana CSM Bucuresti a invins joi, pe teren propriu, formatia SCM Craiova, scor 35-25 (19-14), in ultimul meci al etapei a VI-a a Ligii Nationale. O etapa se mai joaca pana la intreruperea campionatului, pentru Campionatul European, anunța News.ro.

Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, in deplasare, formatia daneza Odense Handbold, scor 31-27 (16-13), in etapa a IV-a a grupei A din Liga Campionilor. Cristina Neagu a marcat 10 goluri, transmite news.ro.

Proiectul "Sanatate in comunitate", prin care cetatenii ucraineni pot beneficia de consultatii medicale gratuite, va fi implementat, in perioada urmatoare, in Bucuresti de Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, informeaza un comunicat transmis AGERPRES.

CSM Bucuresti a evitat in extremis infrangerea si a terminat la egalitate cu echipa germana SG BBM Bietigheim, 28-28 (13-16), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Vicecampioana Romaniei la handbal feminin, CSM București, a dispus duminica fara emoții, in deplasare, de echipa franceza Brest, scor 26-33 (13-17), in etapa a doua a fazei grupelor Ligii Campionilor, transmite Mediafax.