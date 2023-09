Handbal Divizia A Feminin * Seriozitate răsplătită George Marin Doar un sfert de ora a durat suspansul in sala Olimpia. Ultima suflare a speranțelor covasnene a fost data de contraatacul concretizat de Gabriela Barla, intr-o perioada de inferioritate numerica a echipei sale. Singurul gol avantaj al echipei prahovene aflat atunci pe tabela a facut pui unul dupa altul, astfel ca diferența de la pauza a fost una confortabila. Nu mai vorbim de cea din final! Desprinderea a fost dificila și pentru ca atacul nu a fost eficient in primele zece minute. Larisa Capra nu a fost „in mana”, irosind cinci aruncari consecutive, dar decizia de a fi pastrata doar… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Disputa de la Sf. Gheorghe dintre Sepsi și FCSB, din runda cu numarul 10 a Superligii, a oferit mai multe momente de fair-play. 1. Aganovic, prieten cu toata lumea Adnan Aganovici, acum la Sepsi, fost la FCSB, s-a intreținut cu toata lumea inaintea duelului de la Sfantu Gheorghe. La "inspecția gazonului"…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (2-1), sambata seara, intr-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal. Sepsi OSK era ultima echipa neinvinsa din Superliga in acest sezon. Universitatea a deschis scorul in primul minut, prin Jovan Markovic (1), din centrarea…

- George Marin A inceput o ediție de campionat mai scurta ca oricand. Vorbim despre numarul de meciuri programate in grupe, doar 12! Meciurile cu adevarat importante vor fi foarte puține pentru echipele care incearca promovarea: patru (cazul celor din seria A, printre care și Activ Prahova), doua (cazul…

- Mijlocasul Vadim Rata (FC Voluntari) a marcat golul prin care selectionata Republicii Moldova a invins echipa Insulelor Feroe cu scorul de 1-0, duminica, in deplasare, in preliminariile EURO 2024 la fotbal.Rata a marcat in minutul 53, a primit un cartonas galben in min. 59 si a fost inlocuit in min.…

- George Marin Odata incheiat turneul dotat cu trofeul „Cupa de vara – Activ Prahova”, ne aplecam atenția asupra evoluției echipei noastre in cele doua meciuri susținute la sala „Olimpia”. Celor care se intreaba care este explicația titlului acestui articol le amintim vorba scheciului bine-cunoscut: „N-am…

- Sepsi și Hermannstadt au remizat, scor 1-1, intr-o partida din runda cu numarul 6 din Superliga. Marius Maldarașanu (48 de ani), antrenorul sibienilor, a analizat partida de la Sfantu Gheorghe. Antrenorul lui Hermannstadt este de parere ca elevii lui au facut o prima repriza perfecta, in care au construit,…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins vineri seara pe U Craiova 1948 pe teren propriu, cu 1-0, sub privirile premierului Ungariei, Viktor Orban, care a fost prezent in tribune. Golul victoriei a fost marcat de Rondon, pe finalul unui meci in care ambele echipe au avut cate un eliminat.Sepsi OSK Sfantu…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins vineri seara pe U Craiova 1948 pe teren propriu, cu 1-0, sub privirile premierului Ungariei, Viktor Orban, care a fost prezent in tribune. Golul victoriei a fost marcat de Rondon, pe finalul unui meci in care ambele echi