- Miercuri, de la ora 17.00, CS Minaur va intalni in Sala Polivalenta “Lascar Pana” pe CSM Bacau, in cadrul etapei a treia din Liga Zimbrilor. Meciul se disputa in devans, deoarece baimarenii joaca și in cupele europene (meci sambata, ora 18.00, la Gabrovo, cu Lokomotiv Oriahovița, manșa retur). Biletele,…

- Echipa masculina de handbal CS Minaur Baia Mare a invins, sambata, pe teren propriu, formația bulgara Lokomotiv Gorna Oreahovita cu scorul de 44-22, in manșa I a primului tur din EHF European Cup. Partida retur este programata la 18 septembrie, la Gabrovo. Daca vor trece de formatia bulgara, baimarenii…

- Echipa masculina de handbal CS Minaur Baia Mare este ca si calificata in turul al doilea preliminar al EHF European Cup, dupa ce s-a impus intr-o maniera categorica, pe teren propriu, cu scorul de 44-22 (23-10), in fata formatiei bulgare HC Lokomotiv Gorna Oreahovita, intr-o partida contand pentru prima…

- Sambata, de la ora 17.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” a fost gazda partidei dintre CS Minaur Baia Mare și HC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa (Bulgaria), joc din prima manșa a turul I din EHF European Cup. A fost un meci fara istoric, dominat de la inceput la sfarșit de echipa gazda, Minaur neavand cum…

- De vineri pana duminica, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda unui turneu amical de handbal masculin, la care vor participa echipele AHC Potaissa Turda, SCM Poli Timișoara, CSM Bacau și CS Minaur Baia Mare. Staff-urile tehnice ale echipelor participante la turneu au convenit sa se…

- Nu mai puțin de 74 de echipe vor participa la ediția 2021-2022 a EHF European Cup. Tragerea la sorți pentru primul tur a avut loc la sediul EHF de la Viena. 30 dintre echipe au intrat in urne, meciurile din primul tur fiind programate pe 21/22 și 28/29 septembrie. Printre cele 30 de echipe se […] Source

- In aceste zile, faptul ca echipa masculina de handbal a CS Minaur a primit wild-card pentru cupele europene este cea mai importanta veste. Baieții antrenați de Alexandru Sabou vor juca in primul tur din EHF European Cup, competiție in care au ajuns sezonul trecut pana in sferturile de finala. Nu mai…

- Echipa masculina de handbal a CS Minaur Baia Mare a terminat sezonul trecut pe locul 6 in Liga Zimbrilor, fiind invinsa in sferturile de finala ale Cupei Romaniei și in sferturile de finala ale EHF European Cup. Au venit in aceasta vara: Anton Terekhov (Ucraina, portar, ultima oara la Sandra SPA Pogon…