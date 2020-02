Campionatul Național Școlar – cu echipe formate din jucatori nascuți in 2002 și mai mici, programeaza pentru astazi, 15 februarie, in Sala Polivalenta din Focșani, etapa de zona, cu participarea campioanelor județelor Vrancea, Tulcea și Braila. Județul nostru va fi reprezentat de echipa Liceului cu Program Sportiv pregatita de antrenorul emerit Lucian Tucan. Cele trei […] Articolul Handbal, Campionatul Național Școlar – Etapa de zona astazi, la Polivalenta! apare prima data in Monitorul de Vrancea .