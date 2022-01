Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile Dinamo București și Universitatea Craiova au ajuns la un acord pentru transferul temporar al mijlocașului bulgar Antoni Valeri Ivanov la gruparea din sos. Stefan cel Mare pana la finalul acestui sezon competițional, cu opțiune pentru transfer definitiv, a anuntat administratorul special al…

- Conducerea clubului Academica Clinceni a anuntat ca si-a asigurat serviciile unui nou jucator: Stipe Plazibat. Atacantul croat, in varsta de 31 de ani, a semnat cu gruparea ilfoveana un contract valabil pana in vara anului viitor. Plazibat vine in Romania dupa ce, anul trecut, a cucerit titlul in Singapore.…

- Conducerea clubului HC Dunarea Braila a anuntat, marti, 25 ianuarie, ca a perfectat un nou transfer. Giulia Guarieiro (26 de ani), de origine braziliana, a semnat cu gruparea braileana un contract valabil pe doi ani.„Sunt entuziasmata sa fac parte din echipa HC Dunarea Braila. Este o onoare și un privilegiu…

- Conducerea clubului Dinamo Bucuresti a anuntat, miercuri, 19 ianuarie, ca a ajuns la un acord pentru transferul definitiv al jucatorului Deian Sorescu (24 ani) la KS Rakow Czestochowa, formatie care ocupa locul trei in prima liga din Polonia. Sosit la Dinamo in vara lui 2018, Sorescu a jucat 134 de…

- Conducerea clubului Dinamo Bucuresti a anuntat ca a perfectat transferurile a doi noi jucatori: Igor Jovanovic si Balthazar Pierret, care au semnat contracte valabile pana la sfarsitul sezonului, cu optiune de prelungire pe inca un an. Igor Jovanovic (32 de ani, dubla cetatenie, croata si germana, ultima…

- Clubul Academica Clinceni a ajuns la un acord cu Vladimir Gogov, fotbalist bulgar in varsta de 24 ani, care evolueaza pe postul de mijlocaș defensiv. In prima parte a sezonului, Gogov a jucat pentru CSKA 1948 Sofia. Intelegerea cu Vladimir Gogov este valabila pana la finalul sezonului 2023-2024. „Ma…

- Serie A nu mai este de mult timp un campionat in care apararea este pe primul plan la echipe. Fotbalul italian s-a dezvoltat mult in ultimii ani, iar gradul de spectaculozitate a crescut imens. Acest lucru se poate observa și in acest sezon, unde in prima parte a campionatului, goluri superbe au fost…

- Fostul antrenor al echipei Aston Villa, Dean Smith nu ramas foarte mult timp fara angajament. Tehnicianul a preluat gruparea Norwich City, ultima clasata din Premier League. El a semnat un contract pe doi ani si jumatate cu "canarii".