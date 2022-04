Echipa de handbal junioare 4 a CSM Ploiesti a participat, in perioada 14-18 aprilie, la „Prague Handball Cup”, o competitie de anvergura organizata in ultimii ani in capitala Cehiei si la startul careia se inscriu, an de an, sute de formatii din Europa. La editia 2022 au fost prezente, in total, 377 de echipe din 15 tari – Cehia, Slovacia, Danemarca, Germania, Ungaria, Belgia, Austria, Suedia, Romania, Franta, Letonia, Slovenia, Olanda, Finlanda si Lituania -, iar la categoria de varsta a fetelor pregatite de Leonard Cristescu (2009-2010) au fost inscrise nu mai putin de 40 formatii! CSM Ploiesti…