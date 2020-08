Cu trei victorii obținute in primele patru curse, Lewis Hamilton are deja un avans de 30 de puncte in clasamentul general in fața coechipierului sau, Valtteri Bottas. In plus, Mercedes a demonstrat deja ca nu are practic nicio rivala la victorie in acest an, iar Hamilton este dezamagit ca nu se poate bucura de dueluri echilibrate in lupta pentru trofeu. "In special cand eram in karting am crescut cu dueluri roata la roata, asta...