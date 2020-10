Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a stabilit, duminica, pe circuitul Algarve din Portimao, un record de victorii in Formula 1, el obtinand al 92-lea succes. In etapa trecuta, la Eifel Grand Prix, Hamilton egalase recordul de 91 de victorii care a fost detinut pana atunci de Michael Schumacher.…

- Este a saptea victorie din acest sezon pentru Hamilton. El a obtinut a 91-a victorie din cariera in Formula 1, egaland astfel recordul lui Michael Schumacher. Germanul a obtinut 91 de victorii in perioadele 1991-2006 si 2010-2012. Pe locul doi s-a clasat, duminica, Max Verstappen (Red Bull Racing),…

- Finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) a castigat, duminica, Marele Premiu al Rusiei, a zecea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, pe circuitul de la Soci.Pentru Bottas este al doilea succes din acest sezon, dupa cel din prima etapa, din Austria. Pe locul doi s-a clasat Max Verstappen…

- Pilotul finlandez Valtteri Bottas (Mercedes) a realizat cel mai rapid tur de circuit, vineri, in primele antrenamente libere desfasurate in cadrul Marelui Premiu al Belgiei. Bottas, care vineri a sarbatorit 31 de ani, a reusit cel mai rapid tur cu timpul de 1min44sec493/1000, fiind urmat la 69/1000…

- Valtteri Bottas a fost irezistibil in calificarile de la Silverstone, dupa ce a fost cel mai rapid și in antrenamente. Finlandezul de la Mercedes a mers ceas și a depașit timpul colegului sau, Lewis Hamilton, chiar in ultimele viraje. Astfel, Bottas a ajuns la 13 plecari din pole position in cariera.…

- Valtteri Bottas a fost irezistibil in calificarile de la Silverstone, dupa ce a fost cel mai rapid și in antrenamente. Finlandezul de la Mercedes a mers ceas și a depașit timpul colegului sau, Lewis Hamilton, chiar in ultimele viraje. Astfel, Bottas a ajuns la 13 plecari din pole position in cariera.…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat, duminica, pe circuitul de la Silverstone, Grand Prix-ul de Formula 1 al Marii Britanii, a patra etapa a Campionatului Mondial de F1. Hamilton a trecut linia de sosire cu pana, scrie news.ro.Pentru britanic este al saptelea succes la Silverstone…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) va porni de prima linie a grilei în Marele Premiu al Marii Britanii, a patra etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Hamilton va fi urmat de coechipierul Valtteri Bottas și de olandezul Max Verstappen (Red Bull Racing).Hamilton a reusit sâmbata…