Stiri pe aceeasi tema

- Hamas a difuzat luni pe contul sau oficial de Telegram un clip video cu „una din prizonierele din Gaza”, in care apare o tanara. In aceasta inregistrare video, a carei autenticitate a fost dificil de verificat imediat, se poate vedea o tanara treaza, ranita la brat, care sta intinsa. Se afirma ca a…

- Israelianca Inbar Lieberman, 25 de ani, este considerata erou in Israel, dupa ce a salvat kibuțul Nir Am, atacat de teroriștii Hamas pe 7 octombrie, relateaza publicațiile Hayom, Maariv și Daily Mail.De cateva luni, tanara era responsabila cu securitatea in Nir Am, o comunitare rurala (Kibuț), chiar…

- O echipa CNN a transmis ca a auzit numeroase schimburi de focuri de mitraliera, in timp ce era poziționata in apropierea unui grup de trupe israeliene care menține sub control un perimetru la aproximativ 1 kilometru, in zona localitaților Mefalsim and Sderot, potrivit Institutului de Studiu al Razboiului. In…

- O femeie luata ostatica de luptatorii Hamas la festivalul de muzica Supernova din Israel nu a dezvaluit familiei unde pleaca pentru ca aceștia sa nu-și faca griji pentru ea, a declarat mama ei pentru Insider.

- Gruparea Hamas a amenințat luni ca va executa ostaticii ca raspuns la atacurile israeliene. Abu Obeida, purtatorul de cuvant al Brigazilor Qassam, a anuntat deja ca brigazile vor incepe sa ii execute pe ostaticii israelieni daca Israelul va bombarda in continuare locuinte ale civililor din Gaza. O operațiune…

- Abu Obeida, purtatorul de cuvant al Brigazilor Qassam, aripa militara a gruparii palestiniene Hamas, a declarat ca brigazile vor incepe sa ii execute pe ostaticii israelieni daca Israelul va bombarda in continuare locuinte ale civililor din Gaza fara sa emita un avertisment prealabil, scrie Rador Radio…

- Youma Al Sayed, reportera la postul Al Jazeera, se afla in direct, cand turnul din spatele ei a fost lovit de o racheta israeliana.Ca parte a atacurilor de raspuns ale Israelului la atacul terorist de sambata, 7 octombrie, avioanele sale de razboi au lovit mai multe cladiri din centrul orașului Gaza,…