- Razboi Israel – Hamas. Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. In plus, unul dintre reprezentanții Hamas a adaugat faptul ca negocierile…

- Un anunț important a fost facut in urma cu cateva minute de purtatorul de cuvant militar al Brigazilor Al-Qassam, Abu Ubaida.Purtatorul de cuvant al Al Qassam, Abu Obedia: „Vom vorbi cu inamicul cu limbajul pe care il cunoaște - violența, și am decis sa punem capat terorismului entitații fasciste…

- Atacul-surpriza al teroriștilor Hamas, care a provocat moartea a sute de civili israelieni și a ridiculizat Shin Bet și Mossad, a declanșat o puternica riposta din partea statului evreu, care a avertizat ca Fașia Gaza va fi redusa la o gramada de moloz. P

- Presedintele Biden a subliniat faptul ca Israelul are dreptul de a se apara si a spus ca sprijinul Americii pentru Israel este de neclintit, dupa atacul militantilor palestinieni, informeaza Rador Radio Romania.Biden a spus ca va ramane personal in legatura cu premierul israelian. Alocutiunea liderului…

- Purtatorul de cuvant al Hamas a justificat actuala ofensiva a organizatiei, anunța Rador Radio Romania.Ghazi Hamad, purtator de cuvant al organizatiei militante palestiniene Hamas, a declarat pentru BBC ca actuala ofensiva a gruparii reprezinta un raspuns la ceea ce a descris drept "ocupatia israeliana…