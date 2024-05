Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a transmis ca cel putin opt rachete au fost trase duminica spre centrul tarii dinspre Rafah, in sudul indepartat al Fasiei Gaza, unde trupele sale sunt angajate in lupte aprige cu grupurile armate palestiniene. Armata a sustinut ca „unele dintre rachete au fost interceptate”, iar un…

- Mai multe mașini de poliție, dar și jandarmerie au impanzit zona din apropierea supermarket-ului Kaufland de pe strada Banu Maracine. Momentan nu se cunosc cauzele...

- Situatie fara precedent in Orientul Mijlociu. Iranul a lansat primul atac din istorie asupra Israelului, cu peste 300 de drone si rachete. Este alerta in majoritatea oraselor iar sirenele antiaeriene au sunat toata noaptea. Armata israeliana spune ca a interceptat majoritatea proiectilelor insa cere…

- Iranul a lansat un atac masiv cu peste 200 de drone și rachete impotriva Israelului in noaptea de sambata spre duminica, scrie The Washington Post. Acesta a fost primul asalt militar la scara larga al Teheranului impotriva Israelului. UPDATE 07:54: Iranul a lansat, in total, in jur de 170 de drone,…

- UPDATE – Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta duminica, la cererea Israelului, la o zi dupa ce Iranul a lansat peste 200 de drone si rachete impotriva statului evreu, ca raspuns la o lovitura impotriva consulatului iranian din Damasc, a anuntat presedintia malteza a Consiliului, relateaza…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH) a anunțat ca cel puțin 36 de soldați sirieni au fost uciși intr-un atac israelian care a vizat regiunea Alep din nordul Siriei, in zorii zilei de vineri.

- Seful Administratiei Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a raportat ca, in timpul atacului masiv lansat de rusi vineri dimineata, in centrul regional, au fost inregistrate 12 explozii. Cateva persoane au fost ranite, șapte cladiri rezidentiale au fost distruse, iar alte cateva zeci au fost…

- Cel putin 11 oameni au fost ucisi intr-un atac aerian al Israelului asupra unei tabere de refugiati aflata langa o maternitate din Rafah, a declarat,...