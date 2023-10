Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca este "foarte bucuros" dupa eliberarea a doua femei americane care fusesera luate ostatice pe 7 octombrie de Hamas in timpul atacului asupra Israelului, transmite AFP, conform Agerpres."Compatriotii nostri au trecut printr-un calvar teribil in ultimele…

- Hamas a anunțat eliberarea a doi ostatici americani, dintre cei aproximativ 200 de prizonieri rapiți in atacurile comise de gruparea militanta in Israel la 7 octombrie. „Ca raspuns la eforturile Qatarului, Brigazile (Ezzedine) al-Qassam au eliberat doi cetațeni americani (o mama și fiica ei) din motive…

- Rabinul Mei Hecht a declarat intr-un interviu pentru CNN ca mama și fiica lui au fost rapite de teroriștii Hamas din Israel. El susține ca familia sa este devastata și așteapta orice veste despre cele doua femei.

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a difuzat luni pe contul sau oficial de Telegram un clip video cu "una din prizonierele din Gaza", in care apare o tanara care vorbeste ebraica, transmite AFP. In aceasta inregistrare video, a carei autenticitate a fost dificil de verificat imediat, se poate…

- Joi seara, Federația de Fotbal din Israel a postat un mesaj emoționat, chiar in timpul in care ar fi trebuit sa se joace meciul cu Elveția, din preliminariile EURO 2024. Reporterul GSP Vlad Nedelea și operatorul video Iosif Popescu sunt la Budapesta și transmit toate informațiile relevante inainte,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi, intr-o reuniune la Palatul Elysee cu liderii politici, ca intre cei 17 cetateni dati disparuti dupa atacul miscarii islamiste palestiniene Hamas in Israel se afla patru copii, relateaza AFP.Seful statului a facut precizari cu privire la acest bilant…

- Armata israeliana confirma afirmațiile conform carora soldații au gasit un steag al gruparii jihadiste Statul Islamic pe vesta unui terorist ucis in timpul unui atac asupra Kibbutz-ului Sufa, in apropiere de granița cu Gaza.IDF publica o imagine in care trupele țin steagul. Ieri, un canal…

- Secretarul de stat Antony Blinken a sosit joi la Tel Aviv in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu pentru a arata solidaritatea Statelor Unite fata de Israel si a depune eforturi care sa previna extinderea conflictului dintre Hamas și Israel.