Primarul orașului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a scris pe Facebook ca a finalizat modernizarea unui stadion. Acest stadion are și o pista de atletism… „Stadionul CIL, complet reamenajat, dotat cu pista de alergare moderna, gazon nou si instalatie subterana de irigare! O investitie in valoare de 260.000 de euro!”, a anuntat primarul Gheorghe Valentin Rotar pe Facebook. Doar ca pista de atletism, așa cum se vede in pozele publicate chiar de primar pe Facebook, este dreptunghiulara. Aceasta a costat 120.000 de euro, iar lumea a inceput sa faca diverse comentarii ironice. „Asa ne-a permis terenul”…