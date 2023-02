Halsey a lansat single-ul Die 4 Me Halsey a lansat single-ul “Die 4 Me”. In timp ce inițial au inceput sa lucreze la cantec in timp ce inregistrau albumul lor Manic din 2020, versetul original al lui Halsey a aparut pentru prima data alaturi de vocea lui Post Malone și Future la lansarea din 2019 a lui „Die for Me”. Anunțand lansarea pe rețelele de socializare saptamana trecuta, Halsey a explicat: „Se știe de mult timp in baza mea de fani ca exista un demo pentru „Die For Me” doar cu mine. Mi-am interpretat versurile in turneu toata vara și, din moment ce atat de mulți oameni l-au cerut, am decis sa pun versiunea mea completa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

