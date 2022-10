Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie uriașa la Seul, Coreea de Sud. 151 de persoane au murit, iar prin acestea sunt 19 cetateni straini, relateaza BBC. Numarul persoanelor ranite este de 82. In plus, Politia a anuntat ca a primit rapoarte despre disparitia a 350 de persoane. Presedintele Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, a anuntat…

- UPDATE 30 octombrie, ora 07:00 Numarul persoanelor decedate in urma busculadei de la Seul a crescut la 151, iar prin acestea sunt 19 cetateni straini, relateaza BBC. Numarul persoanelor ranite este de 82, transmite News.ro. De asemenea, politia a anuntat ca a primit rapoarte despre disparitia a 350…

