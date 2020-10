Halloween, Don Quijote, fashion & more

HALLOWEEN WEEKEND Daca iți lipsea niște thrill & suspense, noaptea de sambata, 31 octombrie, e un prilej bun sa recuperezi, fiindca e Halloween și pe unlimited.tiff.ro De la 20.00 pana dimineața, vezi gratuit unul dintre filmele care ne-au bantuit la TIFF, in secțiunea Luna Plina. Infeccion/ Infection Regia: Flavio Pedota // Venezuela, Mexic, 2019 | 96′ Un rus ajunge in Caracas. Aflat sub influenta drogului Krokodil, este infectat cu virusul turbarii si devine punctul zero al unei epidemii ce transforma oamenii in creaturi canibale. Doctorul Adam Vargas decide sa porneasca intr-o calatorie…