- Simona Halep s-a retras de la Cincinnati, cu puțin timp inaintea meciului cu Jessica Pegula, din turul 2. Anunțul a fost facut chiar de campioana noastra, care a dezvaluit ca medicii i-au decoperit o mica ruptura musculara la adductotul drept, potrivit digisport.ro. Ea ar fi trebuit sa joace miercuri,…

- Simona Halep (13 WTA) s-a calificat in turul secund la turneul WTA 1000 de la Cincinnati, dupa ce a invins-o pe poloneza Magda Linette (44 WTA), scor 6-4, 3-6, 6-1. La finalul confruntarii, Halep a declarat ca a avansat in turul doi al competiției, cu multa dificultate. “A fost un meci dificil, mai…

