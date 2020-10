Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 29 ani, locul 2 mondial, iși continua drumul spre cel de-al treilea trofeu de Mare Șlem din cariera. Jucatoarea romana o intalnește vineri, la o ora ce urmeaza sa fie anunțata, pe americanca Amanda Anisimova, 19 ani, poziția 29 WTA, in turul 3 (16-imi) la Roland Garros. Partida va fi transmisa…

- Simona Halep s-a calificat in turul 3 la Roland Garros 2020, dupa ce a invins-o pe Irina Begu, scor 6-3, 6-4. In turul 3 al competitiei, favorita numarul unu a turneului de la Paris va avea o misiune foarte complicata. Simona Halep o va avea de infruntat in urmatoarea partida de la French Open pe […]…

- Simona Halep s-a calificat in turul trei al turneului de Mare Slem de la Roland Garros , dupa ce s-a impus in fata Irinei Begu la capatul unui meci spectaculos. Simona s-a impus cu 6-3 si 6-4, dupa o ora și 23 de minute. Pentru calificarea in turul trei, Simona va primi 126.000 de euro și 130 de puncte…

- Simona Halep s-a calificat in turul al treilea al turneului de tenis de la Roland Garros, dupa succesul cu 6-3, 6-4 in fața Irinei Begu. A fost un meci echilibrat, insa favorita nr. 1 de pe zgura pariziana a știut cand sa loveasca decisiv.”A fost un meci greu, cu schimburi extrem de bune. O felicit…

- Simona Halep (2 WTA, 29 de ani) a invins-o in minimum de seturi pe Irina Begu (30 de ani, 73 WTA), in turul II de la Roland Garros, scor 6-3, 6-4, și s-a calificat in turul III, acolo unde va da peste Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA). Imediat dupa meciul caștigat in fața Irinei Begu, Simona Halep…

- Simona Halep (2 WTA, 29 de ani și Irina Begu (72 WTA, 30 de ani) vor juca miercuri, in turul II la Roland Garros, iar Begu a prefațat duelul romanesc de la Paris. Dupa victoria cu Jil Teichmann, 6-4, 4-6, 6-3, Irina Begu la vorbit la conferința de presa despre cum va fi sa joace impotriva Simonei Halep…

- Simona Halep (2 WTA) s-a impus in fața Sarei Sorribes Tormo, scor 6-4, 6-0, in primul tur de la Roland Garros. Simona Halep o va intalni in turul 2 pe Irina Begu (30 de ani, 73 WTA), meciul urmand sa se joace marți, la o ora ce va fi anunțata luni Simona Halep și-a sarbatorit azi ziua de naștere, chiar…

- ROLAND GARROS 2020. Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, va evolua, duminica, in primul tur al French Open, cu jucatoarea spaniola Sara Sorribes Tormo, locul 70 WTA.Simona Halep Sara Sorribes Tormo este al doilea meci de pe noua arena Philippe Chatrier, dupa un meci de simplu masculin,…