- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek (locul 17 WTA) ramane cu picioarele pe pamant dupa ce a caștiga finala probei feminine a turneului de la Roland Garros. Rasplatita cu un cec in valoare de 1,6 milioane de euro, Iga Swiatek a dezvaluit ca marele ei vis este sa-și achiziționeze un iaht cu care…

- Simona Halep numarul 2 mondial, este nominalizata de WTA, alaturi de japoneza Naomi Osaka si de belarusa Victoria Azarenka, pentru titlul de jucatoarea lunii septembrie.Halep a castigat luna trecuta turneul de la Roma, Osaka a triumfat la US Open, iar Azarenka a obtinut in 29 august trofeul…

- Simona Halep a castigat luna trecuta turneul de la Roma, Naomi Osaka a triumfat la US Open, iar Victoria Azarenka a obtinut trofeul Western Southern Open. Simona Halep si Toni Iuruc, probleme in paradis! Ce se intampla cu nunta Nominalizatele pot fi votate pe site-ul WTA pana vineri,…

- Sofia Kenin (21 de ani, 6 WTA) a invins-o pe Petra Kvitova (30 de ani, 11 WTA), scor 6-4, 7-5, și o va infrunta pe Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA) in finala Roland Garros 2020. Sofia Kenin, caștigatoarea din acest an de la Australian Open, are șansa la un nou trofeu de Grand Slam. Va lupta pentru el cu…

- Naomi Osaka (9 WTA) a caștigat US Open pentru a doua oara și a ajuns la al treilea titlu de Grand Slam din cariera, dupa ce a invins-o in finala pe Victoria Azarenka (27 WTA, revenita intr-o finala de Grand Slam dupa o pauza de șapte ani), scrie Hotnews.roEa a invins-o, in finala, la Flushing Meadows,…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka s-a calificat in finala turneului US Open, pe care l-a castigat in urma cu doi ani, urmand sa se lupte pentru trofeu cu belarusa Victoria Azarenka, dubla finalista in aceasta competitie, care a spulberat visul americancei Serena Williams de a-si trece in palmares…