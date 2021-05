Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a anuntat, miercuri seara, pe Twitter, ca a suferit o ruptura musculara la gamba stanga, motiv pentru care a fost nevoita sa abandoneze in turul al doilea la Roma, in meciul cu germanca Angelique Kerber, potrivit Agerpres.

- Simona Halep a anuntat, miercuri seara, pe Twitter, ca a suferit o ruptura musculara la gamba stanga, motiv pentru care a fost nevoita sa abandoneze in turul al doilea la Roma, in meciul cu germanca Angelique Kerber. ''Din nefericire, testul cu ultrasunete a aratat ca am ruptura musculara…

- Simona Halep a anuntat in aceasta seara, pe Twitter, ca a suferit o ruptura musculara la gamba stanga. Ea a fost nevoita sa abandoneze in turul al doilea la Roma, in meciul cu Angelique Kerber.

- Bianca Andreescu, 20 de ani, 6 WTA, nu va reveni in circuitul WTA nici nu ocazia turneului de la Madrid, care se va desfașura intre 29 aprilie și 8 mai in capitalșa Spaniei, informeaza HotNews.ro.Sportiva canadiana de origine romana a anunțat ca a trebuit sa renunțe la competiția patronata de Ion Țiriac,…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, nu va participa la turneul WTA 500 de la Stuttgart, Germania, din cauza ca acesta se suprapune cu programarea ei pentru vaccinul anti-COVID-19, transmite Agerpres, care citeaza Reuters.Dubla castigatoare la Australian Open, Victoria Azarenka a anunțat…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep, nr. 3 WTA, a anuntat, marti, 23 februarie, ca se retrage din turneul WTA de la Doha (Qatar), programat in perioada 1-6 martie. „Din pacate, am decis sa ma retrag de la acest turneu. E mereu una dintre opririle mele preferate din circuit și abia aștept sa…

- Germania va generaliza distribuirea testelor gratuite de depistare a maladiei COVID-19, precum si a auto-testelor la pretul de 1 euro, a anuntat marti ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, citat de AFP. Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduita de fanii de la meci, dupa o declarație…

- Simona Halep a avut nevoie de o ora și 18 minute pentru a trece de Veronika Kudermetova (6-1, 6-3), iar la finalul partidei care a dus-o în optimi a precizat care este arma pe care a îmbunatațit-o foarte mult în ultima perioada.Ce a spus Simona la finalul partidei "Întotdeauna…