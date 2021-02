Halep, Begu şi Buzărnescu, eliminate din proba de dublu de la AO Simona Halep, Irina Begu si Mihaela Buzarnescu au parasit, joi, proba feminina de dublu a turneul Australian Open, dupa ce au pierdut meciurile sustinute in runda inaugurala la Melbourne. Halep si tanara jucatoare australiana Charlotte Kempenaers-Pocz (16 ani), beneficiarele unui wildcard, au fost intrecute de perechea australiana Arina Rodionova/Storm Sanders cu 6-4, 7-5, dupa o ora si 21 de minute. Rodionova si Sanders au inceput meciul cu break si acesta a facut in cele din urma diferenta in primul set, adjudecat cu 6-4. Halep a avut nevoie de interventia fizioterapeutului la scorul de 5-4,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

