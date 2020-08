HALAL PRIMAR: „Da ce-ti mai trebuie bre pamant? Esti batrana! La cimitir de acum!”Primarul comunei Grozesti, George Cristea – monopol pe terenurile agricole(de la zeci la sute de hectare de teren agricol).

Stiri pe aceeasi tema

- Citeva persoane inarmate au venit la oficiile Yandex de la Minsk. Acest lucru a fost comunicat pentru TASS joi de catre o sursa apropiata de companie și confirmat de Yandex. „Persoanele necunoscute in haine negre cu arme au venit in oficiile Yandex de la Minsk. Oficiile au fost blocate, inclusiv cițiva…

- Pe fondul crizei provocate de pandemie, deficitul comercial al Romaniei s-a adancit cu aproape un miliard de euro, ajungand la 8,665 miliarde. Pe scurt, exportam mai puțin și importam mai mult. In perioada 1-30 iunie 2020 fața de aceeași perioada din 2019, exporturile au scazut cu 18,1%, iar importurile…

- Ziarul Unirea FOTO| Pasajul pe sub autostrada Sebeș – Turda, in zona Radești, a fost montat. Agricultorii pot ajunge cu utilajele agricole mult mai ușor la terenurile arabile A fost montat pasajul ce va asigura accesul locuitorilor din Radești, pe sub autostrada Sebeș-Turda, la terenurile agricole pe…

- Ziarul Unirea Pensionarii de peste 75 de ani vor primi 180 de lei in bonuri de masa. Ce venit trebuie sa aiba La inceputul anului, aproximativ 900.000 de persoane erau beneficiari ai pensiei sociale minime garantate in valoare de 704 lei. Persoanele in varsta de peste 75 de ani care beneficiaza de pensia…

- Ploaia este de regula unul dintre lucrurile cele mai dorite de fermieri, dar, ce e prea mult strica... In unele zone din Bistrița-Nasaud s-au inregistrat și peste 320 litri/metrul patrat de precipitații, in co...

- Aproape 60.000 hectare de culturi agricole infiintate in toamna, reprezentand 82% din totalul suprafetelor cultivate in judetul Galati, au fost afectate de seceta, au anuntat, joi, reprezentantii Directiei pentru Agricultura Judeteana (DAJ) Galati. Potrivit directorului DAJ Galati, Floricel Dima,…

- Camera Deputaților a votat astazi legea prin care terenurile agricole nu mai pot fi vandute cetațenilor straini. Proiectul a fost adoptat cu 205 voturi pentru, 96 impotriva și 8 abțineri. Camera Deputaților este for decizional, iar legea va fi trimisa președintelui Romaniei pentru promulgare. Conform…

- Masura este temporara și ii vizeaza doar pe cei care au loc de munca și se afla in șomaj tehnic, insa aceștia au fost puși ”la gramada”, impreuna cu programatorii și constructorii. Toate aceste categorii de angajați erau scutiți atat de impozit, cat și de contribuțiile sociale și de sanatate, insa in…