Hala EcoBurn a incineratorului de la Brazi s-a aprins din nou Ca urmare a unui apel pe 112 primit azi dimineața, pompierii prahoveni s-au deplasat cu o autospeciala de stingere la incineratorul de la Brazi, unde au fost anunțați ca iese din nou fum. Dupa incendiul de la inceputul acestei luni și ultima inundare a halei, operatorul economic avea de indeplinit obligațiile prevazute de lege pentru [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 300.000 de litri de apa vor inunda aria societatii Eco Burn, anunta ISU PRAHOVA, pompierii luand aceasta decizie din cauza potentialelor focare care ar putea arde mocnit, la sol. Fumegarea va mai dura cateva zile, poate chiar o saptamana. "Incendiul de la Brazi va mai fumega o perioada, posibil o saptamana…

- Incendiul de la Brazi va mai fumega o perioada de timp, posibil o saptamana și chiar mai mult, a informat astazi Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova. ”Nu mai sunt focare vizibile, exista insa posibilitatea sa arda mocnit la nivelul solului. Ca urmare, la nivelul unitații s-a luat decizia…

- O persoana a fost gasita in hala incineratorului din Brazi, afectata de un incendiu care a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri. Potrivit ISU Prahova, pompierii intervin inca pentru lichidarea incendiul...

- Incendiu in derulare la o societate de incinerare a deseurilor Foto: Arhiva/ IGSU Incendiul izbucnit de dimineata la o societate de incinerare a deseurilor din comuna Brazi, judetul Prahova, nu a fost înca stins, dupa mai bine de noua ore de producerea sa. Arde o hala de depozitare…

- Consiliul Judetean Prahova anunta, miercuri, ca incearca inchiderea incineratorului de la Brazi, cuprins de un puternic incendiu in noaptea de marti spre miercuri, din cauza ”gravelor incidente de mediu pe care le-a generat in ultimii ani, punand in pericol sanatatea oamenilor din una dintre cele…

- Un numar de 17 trenuri au inregistrat, marti dupa-amiaza, intarzieri de zeci de minute, dupa ce un copac doborat de vant a cazut peste cablul de inalta tensiune al caii ferate pe tronsonul cuprins intre Brazi si ramificatia Ploiesti Triaj, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al CFR, Oana…

- Lumina Sfanta s-a aprins la Sfantul Mormant din Ierusalim. Patriarhul Ierusalimului a imparțit-o cu credincioșii. Potrivit credinței ortodoxe, aprinderea luminii sfinte este un miracol divin, care se intampla in fiecare an in sambata Paștilor.

- Un barbat in varsta de 81 de ani din localitatea Hijdieni, raionul Glodeni a primit arsuri de gradul III – IV pe circa 60% din suprafața corpului dupa ce ar fi aprins focul in soba. Cazul a avut loc in gospodaria acestuia pe 21 martie.