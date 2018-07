Haine spălate la... bibliotecă. Facilitate în Suedia Un oras din Suedia le-a oferit vineri rezidentilor afectati de seceta prelungita posibilitatea de a-si spala hainele la biblioteca centrala, potrivit DPA. ''Oferta este destinata persoanelor care nu sunt bransate la reteaua municipala de apa'', spune Tomas Klug, secretar general al municipalitatii din Svenljunga, in sud-vestul Suediei. O parte dintre cei 11.000 de rezidenti folosesc apa din propriile fantani pentru treburile casnice. Din cauza secetei, panza freatica a scazut, iar unii dintre rezidenti nu mai au suficienta apa pentru a putea folosi masinile de spalat, a precizat Klug pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Suedia ca exista mai multe incendii majore de padure.Sunt afectate regiunile Dalarna, Jauml;mtland si Gauml;vleborg nordul si centrul Suediei . In unele localitati, autoritatile au organizat…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat miercuri noaptea o alerta de calatorie legata de incendiile de padure Suedia. Intr-un comunicat transmis AGERPRES, MAE informeaza cetatenii romani aflati in Suedia sau care intentioneaza sa calatoreasca in aceasta tara ca provinciile Dalarna, Jamtland si Gavleborg…

- Pentru a treia oara in istorie si pentru prima data in 28 de ani, Anglia este in semifinalele Cupei Mondiale. Echipa lui Gareth Southgate s-a calificat in penultimul act dupa ce a castigat cu 2-0 in fata Suediei.Doua goluri cu capul, marcate de Harry Maguire si Dele Alli, au adus victoria englezilor,…

- "Daca o sa castige Anglia, iti fac cinste cu o cina oriunde vrei in lume, dar daca bate Suedia, imi cumperi orice vreau de la Ikea. OK?", l-a provocat fotbalistul suedez pe fostul jucator englez, potrivit News.ro. "Daca bate Suedia, te duc eu personal la Ikea si iti cumpar orice ai nevoie…

- Echipa nationala de fotbal a Suediei s a calificat astazi in sferturile Campionatului Mondial din Rusia, dupa ce a eliminat in optimi selectionata Elvetiei.Suedezii au castigat cu 1 0, gratie golului lui Forsberg min. 66 .In sferturi, reprezentativa nordica va intalni castigatoarea din partida Columbia…

- Zlatan Ibrahimovic a vorbit pentru prima data despre Suedia dupa calificarea naționalei sale in optimile Campionatului Mondial din Rusia unde va intalni Elveția. "Am spus și inaintea Cupei Mondiale ca suedezii vor merge departe și ca probabil o vor caștiga. Sunt foarte fericit și mandru ca sunt suedez,…

- O comisie de parlamentari suedezi vrea sa forteze cele mai mari banci locale sa deruleze in continuare operatiuni cu numerar, in incercarea de a opri tranzitia tarii spre o societate fara numerar, transmite Bloomberg. Comisia parlamentară care este în plin proces de rescriere a legii de funcţionare…

- Aceste manevre, anuntate marti si care angajeaza 40 de batalioane pe intreg teritoriul suedez, se inscriu intr-un efort crescut de remilitarizare, dupa decenii in care nu s-a prea investit in acest domeniu, dat fiind dezghetul Est-Vest si sfarsitul "razboiului rece".Armata spera sa vada…