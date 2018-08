Stiri pe aceeasi tema

- Pagina de Facebook a Poliției Române a fost depunctata dupa ce foarte mulți români au punctat cu o stea activitatea polițiștilor, în urma scandalului cu numarul ”M...PSD”. Politistii au început sa îsi acorde singuri cinci stele,…

- Unul dintre militarii raniți grav in accidentul produs saptamana trecuta in apropierea școlii de aviație de La Boboc are nevoie urgenta de sange pentru a supraviețui. Valentin George Lupu, tanarul care imediat dupa accident a fost preluat de un elicopter SMURD și dus la București, se zbate in continuare…

- Pe contul de Facebook "Politistii au umorldquo; a fost postat un mesaj in care se face referire la o masina a Politiei Locale Constanta. Iata mesajul: "Si la Primaria Constanta sunt impostori. Girofar ilegal cu lumini rosu si albastru, specifice EXCLUSIV masinilor de politie si tot felul de inscriptii…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident de circulație produs pe șoseaua de mare viteza care leaga Timișoara de Lugoj. Un autoturism a izbit un TIR și s-a rasturnat peste parapetul din mijlocul autostrazii, ajungand cu roțile in sus. Accidentul a avut loc pe autostrada Timișoara – Lugoj, pe sensul…

- Povestea celor doi pui de pisica omorați a fost spusa pe Facebook inca din 14 iunie. Totul a pornit de la postarea unei timișorence, iubitoare de animale, care a povestit ca a dat spre adopție doi pui de pisica unui tanar de 22 de ani. A ținut cat a ținut legatura cu el pentru a afla ce mai…

- Un nou tip de drog face ravagii in Cluj. Substanța stupefianta este fumata de tineri și aceștia cad lați. Efectele apar in 10 minute și sunt devastatoare. Adolescenții care fumeaza țigari cu noul drog aparut pe piața paralizeaza temporar și raman inerți. Zeci de cazuri au aparut in Cluj-Napoca iar medicii…

- O fata de 14 ani din Moldova a fost violata și ucisa de doi imigranți, in Germania. Cadavrul adolescentei a fost gasit joi, 7 iunie, langa o cale ferata de la marginea orasului Wiesbaden, , la mai bine de doua saptamani din ziua cand aceasta a fost data disparuta. Medicii legiști au stabilit ca minora, Susannei…

- Medicul Paul Iancu, condamnat la inceputul lunii aprilie a.c. la 3 ani de inchisoare cu executare dupa ce un copil de 12 ani a murit in 2010, vrea ca si colegii ortopezi sa se pronunte cu privire la vinovatia sa in acest caz, cerandu-le parerea pe Facebook.