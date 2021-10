Stiri pe aceeasi tema

- Asociația LOGS incepe un nou proiect de asistența pentru migranții din județele Timiș, Caraș-Severin și Arad. Vor beneficia, timp de un an, de servicii de consiliere și informare, de asistența medicala și materiala de urgența, dar și de activitați de depașire a traumelor și de suport instituțional.

- Vantul bate cu viteza de peste 100 km/ora in județul Caraș-Severin, joi dimineața, astfel ca Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod portocaliu. Potrivit ANM, in intreg județul Caraș-Severin sunt semnalate intensificari ale vantului, care la rafala vor depași local 95…

- „Produs in Banat” a participat la primul eveniment important de la lansarea conceptului in spațiul public. In perioada 30 septembrie-3 octombrie, in curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale se desfașoara evenimentul „LEADER de 10”, un targ dedicat „Produselor din GAL”. Conceput ca parte…

- Muzeul etnografic „Victor Tautu” din Sasca Montana (Caraș-Severin), care adapostește carți vechi de peste doua veacuri, unelte folosite in exploatarea miniera, lampi de mina, cufere de calatorie, mașini de scris, fotografii de epoca, scrisori, enciclopedii, o colecție filatelica, instrumente muzicale,…

- Cu volumul ,,La apa Vavilonului” (Bacau, Editura Ateneul scriitorilor, 2021) – lansat recent in cadrul ,,Intalnirilor de la Varatec”, manifestare gestionata de Revista 13 PLUS, Biblioteca ,,George Bacovia” Buhuși și Asociația ,,Renasterea” Buhuși – Ion Dinvale reconfirma discursul sau poematic tulburator…

- Un grav accident rutier s-a petrecut aseara, in jurul orei 20:30, in apropiere de DJ 581, pe un drum forestier dintre localitațile Reșița și Lupac (județul Caraș-Severin). In urma incidentului, o femeie in varsta de 68 de ani a decedat. „Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca in timp ce un…

- Un autotren care se deplasa in direcția Orșova – Caransebeș, pe DN 6, s-a rasturnat in afara carosabilului, in zona localitații Topleț din județul Caraș-Severin. Traficul este ingreunat, circulandu-se pe jumatate de cale. Potrivit DRDP Timișoara, se preconizeaza reluarea circulației in condiții normale…

- La propunerea primarului Dominic Fritz, la Timișoara se va inființa Asociația pentru Promovarea orașului pe mai multe paliere: turistic, economic, cultural, educațional. Orașele – nu doar in Romania, ci in intreaga Europa - se afla intr-o permanenta ... The post Timișoara, promovata printr-o ONG a…