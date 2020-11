Stiri pe aceeasi tema

- Alstom va furniza trenurile noi Metropolis pentru Magistrala 5 de metrou, printr-un contract de peste 100 de milioane de euro, cu posibilitatea de extindere pana la valoarea totala de 240 milioane de euro, a anuntat compania producatoare, intr-un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Astfel,…

- Aeroporturile din București și Cluj-Napoca se plaseaza pe locurile doi, respectiv trei într-un top al profitabilitații Wizz Air. Cele doua aeroporturi românești, singurele din România în top 12 din rețeaua Wizz, i-au adus companiei low-cost…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca rata infectarii in municipiul Bucuresti nu a depasit 1,5, intrucat nu se fac raportari la datele Institutului National de Statistica (INS), care indica o populatie de 1,8 milioane, pentru ca numarul locuitorilor este chiar mai mare de 2,2 milioane, cat…

- Libertatea va prezenta pe parcursul zilei prezența la vot la alegerile locale, potrivit datelor comunicate de BEC (Biroul Electoral Central). Numarul total al alegatorilor inscriși pe listele electorale permanente pentru alegerile locale din 27 septembrie este de 19.004.986, conform Autoritații Electorale…

- Adrian Adam Szakaki a explicat ca, desi lucreaza in domeniul evenimentelor și al muzicii, numele sau de familie inseamna „bucatar” și se potrivește perfect cu pasiunea sa imensa pentru bucatarie. „Inainte am avut un club, o discoteca. Am dat faliment din anumite motive. Am decis sa ma casatoresc…

- Gradinița, terenuri de sport, strazi asfaltate și blocuri de locuințe reabilitate. Toate acestea se regasesc in cel mai mare proiect de incluziune sociala, pe care Primaria Sectorului 4 il implementeaza deja intr-una dintre cele mai sarace zone din București.Citește și: Chirila, mesaj dur la…

- Castigatorul la Loto 6/49 la tragerea din 16 august si-a ridicat luni premiul de 1,6 milioane de euro. Cel mai nou milionar in euro este un barbat de 40 de ani din Capitala, anunta Loteria Romana.Caștigatorul marelui premiu de la Loto 6/49 s-a prezentat luni la sediul central al Loteriei Romane. Acesta…

- Politistii efectueaza 45 de perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ doua milioane de lei unei unitati bancare prin inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. …