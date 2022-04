Seria de atacuri de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) asupra unor site-uri web care apartin unor institutii publice, partide si organizatii private din Romania continua, sambata, la ora 2:30, fiind atacat site-ul www.dnsc.ro , informeaza Directoratul National de Securitate Cibernetica. „Continua seria de atacuri de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) asupra unor site-uri web care apartin unor institutii publice, partide si organizatii private din Romania, atacuri motivate de actiunile de sprijin ale Romaniei pentru Ucraina, in contextul invaziei acestui stat de catre Federatia Rusa.(…)…