Hackeri chinezi au accesat contul de e-mail al ambasadorului SUA la Beijing (Wall Street Journal)

- Hackeri avand legaturi cu Beijingul au accesat contul de e-mail al ambasadorului SUA in China, Nicholas Burns, intr-o operatiune de spionaj conceputa pentru a compromite cel putin cateva sute de mii de adrese de e-mail individuale ale angajatilor guvernului Statelor Unite, a relatat joi cotidianul american…

- Hackeri chinezi care au legaturi cu Beijingul au accesat din luna mai conturi de e-mail de la aproximativ 25 de organizatii, inclusiv conturi guvernamentale americane, intr-o campanie de spionaj cibernetic, au declarat miercuri Microsoft si oficiali americani, transmite Reuters, relateaza News.ro.Statele…

- Janet Yellen, ministrul de Finanțe al Statelor Unite, și-a incheiat o vizita la Beijing. Ea a avut drept obiectiv calmarea relațiilor intre cele doua prime economii ale lumii. Duminica, 9 iulie, la o intalnire cu presa la ambasada americana din Beijing, Janet Yellen a ținut sa releve ”progresele” inregistrate…

- Progresul uimitor in domeniul tehnologiilor recente reprezinta oportunitați de nerefuzat pentru investitori, dar ii pune, de asemenea, in fața unei alegeri cruciale: sunt de partea Statelor Unite sau a Chinei? Pentru ca lumea se imparte in timp ce Washingtonul și Beijingul se lupta pentru supremația…

- Statele Unite iși doresc ca China continentala sa-și ia angajamentul ca nu va folosi forța impotriva Taiwanului. Despre acest lucru a declarat ambasadorul SUA in China, Nicholas Burns. "Este foarte important ca Guvernul Republicii Populare Chineze sa-și ia angajamentul pentru o soluționare pașnica a…

- Administratia Chinei a respins o solicitare a Statelor Unite privind o intrevedere la nivel de ministri ai Apararii cu ocazia unui forum de securitate din Singapore, anunta Departamentul Apararii de la Washington, scrie Mediafax.Beijingul a informat Washingtonul ca a decis refuzarea invitatiei secretarului…