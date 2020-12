Hackeri care ar fi lucrat pentru Rusia au monitorizat emailuri ale Trezoreriei SUA Hackeri care ar fi lucrat pentru Rusia au monitorizat traficul intern al emailurilor în cadrul Trezoreriei Statelor Unite si al unei agentii care decide politica în domeniul telecomunicatiilor si al internetului, potrivit unor persoane apropiate situatiei, transmite Reuters citata de news.ro.​



Trei dintre persoanele familiare cu ancheta au declarat ca în prezent se crede ca Rusia se afla în spatele atacului.



Doua dintre persoane au declarat ca intruziunile sunt legate de o campanie ampla care a implicat, de asemenea, atacul dezvaluit recent împotriva… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei dintre persoanele familiare cu ancheta au declarat ca in prezent se crede ca Rusia se afla in spatele atacului. Doua dintre persoane au declarat ca intruziunile sunt legate de o campanie ampla care a implicat, de asemenea, atacul dezvaluit recent impotriva FireEye, o companie majora de securitate…

- Preturile petrolului au urcat marti cu 4%, la cele mai ridicate niveluri dupa luna martie, in urma informatiilor referitoare la un al treilea vaccin promitator, al AstraZeneca, care au marit sperantele intr-o revenire a cererii de carburanti, si a inceperii oficiale a perioadei de tranzitie a presedintelui…

- Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, care urmeaza sa inceapa de marti sa-si dezvaluie alcatuirea Guvernului, preconizeaza o ceremonie de investire la Casa Alba redusa, din cauza pandemiei de COVID-19, anunta echipa sa, relateaza Reuters.

- Papa Francisc l-a felicitat pe presedintele american ales Joe Biden, a anuntat joi echipa acestuia din urma, care odata învestit va deveni al doilea presedinte catolic al Statelor Unite dupa John F. Kennedy, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Presedintele ales Joe Biden a vorbit…

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- Alianta Nord-Atlantica ia in considerare organizarea unui summit in martie la Bruxelles pentru a-l intampina pe noul presedinte al SUA daca alegerile americane vor fi castigate de candidatul democrat Joe Biden, afirma diplomati si oficiali, in timp ce o reuniune desfasurata in cazul realegerii liderului…

- NATO are in vedere un summit in martie, la Bruxelles, pentru a-l primi pe noul presedinte american, in cazul in care Joe Biden obtine o victorie in alegerile de la 3 noiembrie in Statele Unite, declara diplomati si oficiali de la Alianta Nord-Atlantica pentru Reuters.Insa un summit ar urma…

- Amazon, Google si Microsoft se afla intre companiile de tehnologie care sprijina campania Biden prin intermediul finantarilor si al tehnologiei, transmite Reuters potrivit news.roAvand in spate un poster cu Joe Biden, directorul pentru politici si comunicare al Amazon.com, Jay Carney, nu a…