Hachiko chiar există în România! Câinii au păzit cadavrul unui cioban mai multe ore în șir după ce a murit Un cioban a disparut de la stana și pana a doua zi nimeni nu a știut nimic de el. A fost gasit mort dupa 15 ore, in plin camp, iar langa el stateau neclintiti cei doi caini pe care chiar el i-a crescut, informeaza DEJEANUL.RO. Totul a avut loc in comuna Cornești din judetul Cluj. Pana și polițiștilor le-a fost greu sa se apropie de cadavru, pentru ca, la inceput, cainii nu lasau pe nimeni sa se atinga de stapanul lor. Barbatul de 65 de ani, cioban la o stana din zona, nu a mai fost vazut de nimeni de joi. A fost cautat de proprietarul oilor si de mai multi oameni, iar dupa 15 ore, a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

