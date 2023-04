Stiri pe aceeasi tema

- O noua seara de vis in Champions League. Manchester City și Inter au caștigat prima manșa a sferturilor de finala, dupa ce au invins Bayern Munchen și Benfica Lisabona. Erling Haaland a inscris din nou și este primul jucator din istoria Premier League care a reușit sa ajunga la borna de 45 de goluri…

- Echipa engleza Manchester City a invins marti, pe teren propriu, scor 3-0, formatia germana Bayern Munchen, in prima mansa din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. In al doilea meci al zilei, echipa italiana Inter Milano s-a impus, in deplasare, cu formatia portugheza Benfica Lisabona, scor 2-0,…

- Manchester City – Bayern 3-0 și Benfica – Inter 0-2 au fost meciurile serii din mansa tur a sferturilor de finala din UEFA Champions League si au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Erling Haaland a facut spectacol pe Etihad si a reusit un gol si o pasa decisiva. „Cetatenii” lui Pep […]…

- Manchester City o va infrunta pe Bayern Munchen marți seara in manșa tur a sferturilor de finala din UEFA Champions League, iar atacantul cetațenilor și-a schimbat frizura inainte de duelul cu campioana Germaniei.

- Erling Haaland (22 de ani), cel mai puternic bombardier al Cupei și Ligii Campionilor, singurul cu o medie de peste un gol pe meci și doar al doilea jucator all-time cu doua note de 10 in L'Equipe! A inscris cinci goluri in Manchester City - RB Leipzig 7-0. Inca din prima zi in Champions League, Erling…

- Thierry Henry (45 de ani), fostul mare atacant de la Arsenal și Barcelona, a facut o reverența in fața lui Erling Haaland (22), dupa cele 5 goluri marcate de norvegian in Manchester City - Leipzig 7-0. Haaland a fost ales omul meciului și la final s-a prezentat la interviu la microfonul CBS Sport, post…

- Pep Guardiola (52 de ani) a explicat de ce l-a schimbat pe Erling Haaland (22) in minutul 63 al meciului cu RB Leipzig din optimile Champions League, caștigat de Manchester City cu 7-0. Atacantul norvegian inscrisese de 5 ori pana in acel moment și parea capabil sa doboare recordul pentru cele mai multe…

- Erling Haaland a avut prima reactie dupa „manita” reusita in Manchester City – Leipzig, scor 7-0, in returul optimilor de finala ale UEFA Champions League. Erling Haaland a inscris cinci goluri (22, 24, 45+2, 54, 57) si a spulberat mai multe recorduri. Pentru trupa lui Guardiola mai marcat si Gundogan…