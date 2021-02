H4L Development, firma lui Dragoș Bîlteanu, așteaptă avizele pentru un proiect cu 900 de apartamente lângă Parcul Sebastian Dragoș Bilteanu, fostul președinte al SIF Banat-Crișana, a depus la Primaria Bucureștiului cererea de aprobare a unui PUZ pentru un proiect rezidențial cu circa 900 de apartamente, amplasat pe Calea Rahovei, in apropiere de parcul Sebastian. Terenul are 22.000 mp, este format din comasarea a doua terenuri, unul de peste 6.000 mp și altul de peste 15.000 mp și a fost cumparat de la fosta fabrica Alumil. H4L Sebastian Park Proiectul, dezvoltat de compania lui Bilteanu, H4L Development, se va numi H4L Sebastian Park și va include mai multe blocuri de 11 și 12 etaje, iar construcția ar putea incepe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

