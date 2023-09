H3RO Mamaia: Sute de atleți vin la Constanța pentru cea mai mare competiție de triatlon din estul Europei Șapte sute de atleți din zece țari vin in acest weekend pe litoralul romanesc pentru “H3RO Mamaia”, cea mai mare competiție de triatlon din Europa de Est, anunța Primaria Constanța intr-un comunicat de presa. La evenimentul organizat de Federația Romana de Triatlon și-au confirmat participarea pasionații sportului, dar și sportivii din echipa olimpica a Romaniei, […] Articolul H3RO Mamaia: Sute de atleți vin la Constanța pentru cea mai mare competiție de triatlon din estul Europei apare prima data in . Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

