Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul plafonarea pretului pentru echipamentele si materialele medicale, pentru a se evita specula, dupa ce mastile medicale au inceput sa se vanda in ultimele zile la preturi foarte mari. Astfel, premierul interimar Ludovic Orban, i-a cerut ministrului interimar al Sanatatii,…

- Guvernul PNL nu va interzice subventionarea gigacaloriei pentru consumatorii casnici, ci ii va proteja, prin subventii, pe consumatorii care sunt cu adevarat vulnerabili si pentru care plata unei facturi este o adevarata provocare, da asigurari ministrul demis al Economiei, Energiei si Mediului de…

- Plangere penala pe numele premierului Ludovic Orban la Parchetul General și DNA. Vizați sunt și miniștrii Finanțelor și Economiei.ASOCIAȚIA CIVICA SOLIDARITATEA HUNEDOREANA (ACSH) a depus o plangere penala pe numele premierului Ludovic Orban, Florin Cițu, Virgil Popescu, senatorul liberal…

- Guvernul ia masuri in contextul epidemiei de coronavirus. Va da o ordonanța de urgența pentru achiziționarea de echipamente de protecție, in contextul epidemiei de coronavirus din China. Ministrul Sanatații, Victor Costache, a spus ca Institutul Matei Balș are capacitatea de a diagnostica orice caz…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca guvernul va achizitiona in regim de urgenta echipamente de protectie, precum seturi de suport respirator sau substante de dezinfectare, in contextul epidemiei de coronavirus din China. Potrivit acestuia, la nivel national exista acum 1.000 de kituri…

- Ministrul Costache a modificat cerintele legale de eligibilitate in data de 18 noiembrie 2019, astfel incat spitalul privat Polisano din Sibiu, unul dintre cele doua unde Costache opereaza, sa poata fi inclus in program, chiar daca acesta dispune de un singur angiograf, iar conditia legala era sa…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat marti seara ca pacienta de la Cluj nu are coronavirus si ca rezultatele testelor in cazul acesteia sunt pozitive pentru un virus respirator scintitial. „Deci nu este coronovirus, pacienta va fi tratata simptomatic si va se va recupera complet. Este un…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan anunța ca o parte din miniștrii cabinetului Orban sunt extrem de competenți. Pe lista cu preferați ai lui Bogdan se afla Marcele Vela, ministrul de Interne, Virgil Popescu, ministrul Energiei sau Victor Costache, ministrul Sanatații.Citește și: Un raport…