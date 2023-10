Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea cheltuielilor bugetare: Guvernul vrea sa amane plata unor drepturi salariale caștigate in instanța pana anul viitor Pentru a se incadra in noua ținta de deficit bugetar, Guvernul vrea sa reduca cheltuielile pana la sfarșitul acestui an. Executivul vrea sa amane plata unor drepturi salariale…

- Guvernul vrea sa reduca cheltuielile pana la final de an, pentru a se incadra in noua ținta de deficit bugetar. Un proiect obținut in exclusivitate de Digi24 arata ca pana la finalul anului se stopeaza cheltuielile cu serviciile de consultanța, chirii sau achiziția de mobilier. Se interzic festivalurile…

- De cateva zile Rusia se confrunta cu o penurie de carburant fara precedent in interiorul țarii ceea ce a obligat guvernul de la Moscova sa recurga la o serie de masuri drastice. Unele medii independente afirma ca razboiul din Ucraina consuma Rusiei multe resurse, inclusiv carburant.

- PSD vrea inasprirea sanctiunilor aplicate soferilor care urca la volan beti sau drogati. Printre propunerile anunțate sambata de premierul Marcel Ciolacu se numara anularea dreptului de a conduce pentru cel putin zece ani sau chiar confiscarea mașinii. „Domnul Cazanciuc ne-a prezentat modificarile legislative…

- Ciolacu: Guvernul va aproba OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare si taierea facilitaților fiscale pana la sfarșitul lunii Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind…

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a punctat ca in lipsa…

- Guvernul a publicat proiectul de Ordonanta de Urgenta prin care 20 din numarul functiilor de secretari, subsecretari de stat si vicepresedinti sunt eliminate pana cel tarziu la 1 ianuarie 2024, potrivit www.Digi 24.ro.Posturile de consilieri din cabinetele presedintilor, vicepresedintilor din cadrul…

- Cristian Ghinea, coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR si fost ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene, a criticat amanarea deciziei Curtii Constitutionale in privinta sesizarilor pe legile pensiilor speciale si cumulul pensie-salariu la stat, sustinand ca Romania nu va…